Saçlarınız dökülüyorsa en büyük nedeni…
İnsanlık tarihi boyunca tüm kültürlerde güzellik ve sağlığın sembolü oldu saçlar. Bu nedenle saçlar tel tel dökülmeye başladığında hemen herkesi bir telaş almaya başlıyor. Hatalı bakım uygulamak saç dökülmesinin en sık görülen sebebini oluşturuyor ve bu alışkanlıktan vazgeçildiğinde tekrar eskisi gibi gür saçlara kavuşmak mümkün oluyor.
Ancak saç dökülmesi; saç teli ve saçlı deri hastalıkları, tiroit veya anemi gibi önemli hastalıkların da işareti olabiliyor.
Bu yüzden saç dökülmesinin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Tükenmez Demirci saçların rutin bir dökülme düzeni olduğunu ve günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin olağan kabul edildiğini belirterek, "Ancak dökülme bu sayının üzerine çıktığında, saçı hafif çekmekle ele 4-5 adet ve daha fazla saç teli geldiğinde ya da alın ile tepe bölgelerinde fark edilen seyrelmeler başladığında mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor" diyor.