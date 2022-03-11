Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar

HANGİ KADROYA ALIM YAPILACAK?

Bakan Koca paylaşımında alım yapılacak unvanları da açıkladı. Buna göre, 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi alımı yapılacak.