Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor'' dedi. Peki hangi kadroya kaç personel alınacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...
Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında personel alımlarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni atama müjdesi geldi. Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi olmak üzere 20 bin personel alımı yapılacağını ilan etti. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...
BAKAN KOCA DUYURDU
Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alımı yapacak. Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hangi kadroya kaç personel alımı yapılacağını ve başvuru tarihlerine ilişkin bilgileri paylaştı.
Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi." ifadelerini kullandı.
HANGİ KADROYA ALIM YAPILACAK?
Bakan Koca paylaşımında alım yapılacak unvanları da açıkladı. Buna göre, 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi alımı yapılacak.