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  3. 05 Mayıs 2020 00:11

Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabilen koronavirüs (Covid 19) pandemisi, beslenme düzenimizin değiştiği Ramazan'da da bizi etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte koronavirüsten korunmada sosyal izolasyonu sağlamak, hijyen kurallarına dikkat etmek kadar sağlıklı ve dengeli beslenmek de çok...

Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, her koşulda önemli olan dengeli beslenmenin pandeminin olduğu Ramazan'da da bağışıklığımızı düşürmemek, daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz" diyor. 

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Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

Koronavirüs (Covid 19) pandemisinde bağışıklık sisteminin güçlü olması için en önemli 3 vitamin ile minerale dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Bu pandemide en önemli vitamin ve mineraller; Çinko, A ile C vitaminleridir. Bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan çinko patojenlere karşı kalkan oluşturuyor. Dolayısıyla çinkonun eksikliğinde virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara olan duyarlılık riski artıyor.

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Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin bağışıklık sistemi düşebiliyor. A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

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Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

SAHURA MUTLAKA KALKIN "Oruç tutarken sahur ana öğünlerinizden biri olacaktır ve kahvaltı öğününüz yerine geçecektir. Bu nedenle sahura mutlaka kalkın" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bunun önemini şöyle anlatıyor:

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