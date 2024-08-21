Sağlıklı diye bilinen zayıflama yöntemi ''ölümcül'' çıktı: Ölüm riskini yüzde 91 artırıyor

KISA VADELİ FAYDALARI NEDENİYLE POPÜLER

Araştırmada ekibinden Profesör Victor Wenze Zhong “8 saatlik, zaman kısıtlamalı bir beslenme programını takip eden kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmak bizi şaşırttı. Her ne kadar bu tür bir diyet, potansiyel kısa vadeli faydaları nedeniyle popüler olsa da araştırmamız, günde 12-16 saatlik tipik yemek yeme süresiyle karşılaştırıldığında, daha kısa yeme süresinin daha uzun yaşamakla ilişkili olmadığını açıkça gösteriyor” dedi.