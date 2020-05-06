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  3. 06 Mayıs 2020 01:17

Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor

ÇORBALAR Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor

ÇORBALAR Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

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Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor

MUZ Sizi tok tutacak ve birçok sağlıksız üründen daha az yağ ve şeker içeren bir diğer ürün ise muzdur.

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Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor

AVOKADO Avokado, içindeki doymamış yağ asitleri ve protein sayesinde sizi uzun süre tok tutar.

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Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor

ÇÖREK OTU Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.

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