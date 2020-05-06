Sahurda mutlaka tüketin! Tüm gün tok tutuyor
ÇORBALAR Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.
ÇORBALAR Kısa sürede doymanızı sağlayan çorbalar da sahur sofrasında bulunması tavsiye edilenlerden. Ancak burada çorbanızın içeriğindeki malzemeler önem kazanıyor. Örneğin baklagiller ya da tahıllar veya sebzeler kullanarak yapacağınız bir çorba, kremalı ya da unlu bir çorbaya nazaran daha uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.
MUZ Sizi tok tutacak ve birçok sağlıksız üründen daha az yağ ve şeker içeren bir diğer ürün ise muzdur.
AVOKADO Avokado, içindeki doymamış yağ asitleri ve protein sayesinde sizi uzun süre tok tutar.