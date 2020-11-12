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  3. 12 Kasım 2020 10:01

Şeker hastaları dikkat!

Günümüzün en yaygın sorunlarından biri olan diyabet hastalığının birçok nedeni bulunur. Diyabet sebebiyle kandaki glikoz seviyesi oldukça yükselir. Metabolizmanın etkilenmesi ile birlikte vücut, glikoz seviyesini koruyamaz.

Şeker hastaları dikkat!

Uzmanlar, bu süre içinde 2 ya da 3 kilo vererek ve 2 yıl süresince fiziksel aktivitesini artırarak hayatlarında makul değişiklikler yapanlarda tip 2 diyabet riskinin yüzde 40 ila 47 düştüğünü gözlemledi.

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Şeker hastaları dikkat!

Profesör Mike Sampson, çalışmayla tip 2 diyabetin önlenmesinde önemli bir etkiyi ortaya koyduklarını vurguladı.

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Şeker hastaları dikkat!

Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre 2019'da dünyada 463 milyon yetişkin diyabetle mücadele ediyordu.

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Şeker hastaları dikkat!

Bu sayının 2045'te 700 milyona çıkması öngörülüyor.

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