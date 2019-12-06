Serebral Palsi için ilk 5 yaş önemli
Serebral Palsi hastalığı binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türkçesi beyin felci olan hastalığın tıptaki karşılığı Serebral Palsi'dir. Serebral Palsi hastalığı doğum öncesinde, doğum sırasında ya da sonrasında
Beyin felci, bir başka deyişle Serebral Palsi 17 milyon kişiyi etkiliyor. Serebral Palsi ile ilgili bilgiler dünya genelinde sıklıkla araştırılıyor. Serebral Palsinin ortaya çıkışı, tedavi yöntemleri başlıca arananlar arasında yer alıyor. Serebral Palsi aileleri ve bireyleri oldukça zorlayan bir hastalık. Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Peki, Serebral Palsi (Beyin Felci) genetik mi, tanısı nasıl konulur, tedavisi nedir? İşte detaylar...
SEREBRAL PALSİ NEDİR? Kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan serebral palsi (beyin felci), dünyada 17 milyonun üzerinde kişinin mücadele nedeni. Serebral palsi, hamilelikte, doğum esnasında veya yenidoğan döneminde beyinde bir hasara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak birçok durumda kesin neden bilinemiyor. Beyinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan hasar çocukların kas ve vücut hareketlerinin etkilenmesine neden oluyor. Bununla birlikte konuşma, görme ve işitme gibi farklı sağlık sorunları da gelişebildiği için çocuklarda öğrenme güçlükleri de yaşanabiliyor.
SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Bebeğin beyninde kanama, kan ve oksijenlenmede azalma, annenin yaşadığı bir enfeksiyonun beyne ulaşması gibi sebepler serebral palsine neden olan hamilelik dönemi problemleri olarak sıralanıyor. Doğum sonrasında ise menenjit gibi geçirilen enfeksiyonlar ya da ciddi kafa travmaları da sorunun ortaya çıkmasında etkili. Ülkemizdeki serebral palsinin en yaygın nedeni bebeğin doğum sırasında yeterli oksijen alamaması olarak biliniyor. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gidemiyor. Bu durumda beyinde oluşan kalıcı hasar, serebral palsinin ortaya çıkmasına neden oluyor.
BEYNİN HASAR SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR Çocuklarda kas kontrolü ve vücut hareketlerinin etkilenmesine neden olan serebral palsi, beynin farklı bölgelerinde hasara neden olduğu için özellikleri ve tipleri de değişebiliyor. Serebral palsi sonucu oluşan spastisitede, kol ve bacak kaslarında güçlü bir kasılma yaşanıyor. Hareketlerde kısıtlanma, beyindeki hasarlı bölgenin yerine değiştiği için bazı çocuklar sadece kollarında kasılma yaşarken bazılarının hem kol hem de bacaklarında ortaya çıkıyor.