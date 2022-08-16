Sıcak havalarda terlemeyi azaltacak en doğal çözüm

Yeni doğan bebeklerin tuza yatırılmasına benziyor. Kurularsanız, tuz ve içindeki mineraller havluya geçer ve bir işe yaramaz. Vücutta kalan tuz parçaları, sıcak havalarda terlemeyi önler ve mineral kaybının önüne geçer. Ayrıca tuz sabunu, cilt hastalıklarına karşı çok etkili. Bu tuz vücudunuzda kaldığı sürece, bakteri ve virüsleri yok ediyor. Her şeyde olduğu gibi tuz sabunun da fazla kullanımı zarar verebilir. Vatandaşlar üç dört günde bir düzenli olarak kullanırsa faydasını görecektir. Tamamen doğal, katkı maddesiz tuz sabunlarının fiyatı 25 lira, bir kere alındıktan sonra uzun süre kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.