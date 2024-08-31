Şimdi de ''zombi virüsü'' alarmı: ''İnsanlar hazırlıklı olmalı''
Kuzey Amerika'da yaşayan ve Avrupa'ya yayılan geyik ve alageyik hayvan türlerini etkileyen ''Zombi geyik hastalığı'' insanlar için de tehdit oluşturuyor. Bu gizemli hastalık, hayvanlarda davranış değişikliklerine yol açarak ''zombi'' gibi hareket etmelerine neden oluyor. Uzmanlar, hastalığa karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.
Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Wyoming eyaletinde kendini göstermeye başlayan ve hayvanlarda boş bakışlara neden olan bir hastalık ortaya çıktı. Uzmanların "Zombi geyik virüsü" adını verdikleri bu hastalık için insanlara da bulaşabileceği uyarıları yapıldı ve hazırlıklı olunması istendi.
Peki, bu hastalık nedir, nasıl yayılır ve insanlar için bir tehlike oluşturur mu? İşte zombi geyik hastalığı hakkında bilmeniz gereken her şey..
"İNSANLAR HAZIRLIKLI OLMALI"
Kronik israf hastalığı (CWD) yani bir diğer adıyla zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, geçtiğimiz yıllarda insanları uyararak, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu.
Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." ifadelerinde bulunmuştu.
4,4 MİLYON HAYVAN KATLEDİLMİŞTİ
1980'ler ve 1990'larda İngiltere'de büyükbaş hayvanların enfekte olmuş et ve kemik unu ile beslenmesi sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığının ardından, tam 4,4 milyon büyükbaş hayvan itlaf edilmişti.