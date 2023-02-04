Sinek ısırığı hayatını kabusa çevirdi

Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi’nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı.

Çalışmak için Antalya’ya gittiğini söyleyen Murat Terzi, “Beni Antalya’da Afrika sivrisineği ısırdı. Bu bir ay sonra meydana çıkmaya başladı. Halsizlik yürüyeme, idrar tutamama gibi belirtiler oldu. En çok da yüzümdeki yaralardan dolayı hastanelere gittim. İstanbul Tıp Fakültesi’nde enfeksiyon biriminde 2 ay yattım. Burada layşmanyaz teşhisi konuldu'' dedi.