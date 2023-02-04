Sinek ısırığı hayatını kabusa çevirdi
Antalya'da, Afrika sineğinin ısırdığı 48 yaşındaki Murat Terzi'nin yüzü tanınmayacak hale geldi. Yüzünde ve kollarında yaralar oluşan Terzi'ye ''layşmanyaz'' teşhisi konuldu. 6 aylık tedavinin ardından yaralar geçti ancak cildinde izler kaldı.
Antalya’ya turizm firmasında şoför olarak çalışmak için giden Murat Terzi’yi, 7 ay önce Afrika sineği ısırdı.
Sinek ısırığından 1 ay sonra Terzi’de, halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikayetler görülmeye başlandı.
Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi’ye testler uygulansa da teşhis konulamadı. 2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne başvuran Terzi, yatarak 2 ay süreyle tedavi gördü.
Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi’nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı.
Çalışmak için Antalya’ya gittiğini söyleyen Murat Terzi, “Beni Antalya’da Afrika sivrisineği ısırdı. Bu bir ay sonra meydana çıkmaya başladı. Halsizlik yürüyeme, idrar tutamama gibi belirtiler oldu. En çok da yüzümdeki yaralardan dolayı hastanelere gittim. İstanbul Tıp Fakültesi’nde enfeksiyon biriminde 2 ay yattım. Burada layşmanyaz teşhisi konuldu'' dedi.
Terzi, ''Kaşığı ağzıma götürüp yemek yiyemiyordum. Üstümü değiştiremiyordum. 2 ay tedavi gördüm. Hala daha 1 yıllık raporum var. 1 yıl boyunca tedavi göreceğim. Bulaşıcı bir hastalık değil ama vücutta çok büyük bir enfeksiyon yapıyor. Yüzümdeki yaralar 1 ay sonra çıkmaya başladı. İyice dağıldı, sol tarafımda iyice hasar vardı” açıklamasında da bulundu.