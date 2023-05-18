Sinsi ölümler artıyor! Günde tam 25 bin kişi bu yüzden ölüyor!

Dünyada her 10 kişiden 3’ünün hipertansiyon hastası olduğunu, bunların yüzde ellisinin hastalık belirti göstermediği için riskin farkında olmadıklarını söyleyen Emsey Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu “Maalesef birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor.