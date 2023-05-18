Sinsi ölümler artıyor! Günde tam 25 bin kişi bu yüzden ölüyor!
Hipertansiyonun günde 25 bin can kaybına neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selim Topçu, “Maalesef birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor. Önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda olmasına rağmen dünyada her yıl 10 milyon insan bu hastalıktan hayatını kaybediyor” dedi.
Dünyada her 10 kişiden 3’ünün hipertansiyon hastası olduğunu, bunların yüzde ellisinin hastalık belirti göstermediği için riskin farkında olmadıklarını söyleyen Emsey Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topcu “Maalesef birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor.
Hipertansiyon önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır.
Fakat buna rağmen dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günde 25 binden fazla ölüm demek” dedi.
Topçu, 2025’te dünyada 1.5 milyar insanın hipertansiyon hastası olacağının öngörüldüğünü belirterek, “Hipertansiyon, kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği, göz hasarı, damar hasarı gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir” uyarısında bulundu.