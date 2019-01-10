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  3. 10 Ocak 2019 10:55

Şişkinliğe iyi gelen besinler

Tuzlu ve yağlı yiyeceklerin neden olduğu şişkinlik problemine iyi gelen birtakım besinler vardır. İşte uzmanların önerdiği şişkinliği gideren o besinler...

Şişkinliğe iyi gelen besinler

ANANAS

İçerdiği bromelain enzimi sayesinde midedeki protein oranını artırarak, midenin yiyecekleri daha rahat sindirmesini kolaylaştırıyor. Yüzde 80 oranında su barındıran ananas midenin, hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

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Şişkinliğe iyi gelen besinler

MAYDANOZ

Her öğünde tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Şişkinliğe neden olan gaz problemine iyi gelen maydanoz aynı zamanda kabızlık gibi rahatsızlıklarıda önler.

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Şişkinliğe iyi gelen besinler

NANE

Gaz hem midede hemde bağırsaklarda oluşan bir rahatsızlıktır. Tüketilen yağlı, tuzlu, baharatlı yiyeceklerin ortaya çıkardığı gaz, şişkinliğe neden olur. Yapılan araştırmalarda nane ferahlatıcı etkisinin yanı sıra zararlı bakterileride azaltır. Günde bir bardak tüketilen nane çayı hem bağırsakları hemde mideği rahatlatır.

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Şişkinliğe iyi gelen besinler

REZEN ÇAYI

Günde iki bardak tüketilen rezene çayı, sindirimi kolaylaştırır, bağırsaklarda ve midede gazın sıkışmasını ve bu nedenle ortaya çıkan şişkinliği önler.

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