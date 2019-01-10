Şişkinliğe iyi gelen besinler

NANE



Gaz hem midede hemde bağırsaklarda oluşan bir rahatsızlıktır. Tüketilen yağlı, tuzlu, baharatlı yiyeceklerin ortaya çıkardığı gaz, şişkinliğe neden olur. Yapılan araştırmalarda nane ferahlatıcı etkisinin yanı sıra zararlı bakterileride azaltır. Günde bir bardak tüketilen nane çayı hem bağırsakları hemde mideği rahatlatır.