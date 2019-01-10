Şişkinliğe iyi gelen besinler
Tuzlu ve yağlı yiyeceklerin neden olduğu şişkinlik problemine iyi gelen birtakım besinler vardır. İşte uzmanların önerdiği şişkinliği gideren o besinler...
ANANAS
İçerdiği bromelain enzimi sayesinde midedeki protein oranını artırarak, midenin yiyecekleri daha rahat sindirmesini kolaylaştırıyor. Yüzde 80 oranında su barındıran ananas midenin, hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
MAYDANOZ
Her öğünde tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Şişkinliğe neden olan gaz problemine iyi gelen maydanoz aynı zamanda kabızlık gibi rahatsızlıklarıda önler.
NANE
Gaz hem midede hemde bağırsaklarda oluşan bir rahatsızlıktır. Tüketilen yağlı, tuzlu, baharatlı yiyeceklerin ortaya çıkardığı gaz, şişkinliğe neden olur. Yapılan araştırmalarda nane ferahlatıcı etkisinin yanı sıra zararlı bakterileride azaltır. Günde bir bardak tüketilen nane çayı hem bağırsakları hemde mideği rahatlatır.