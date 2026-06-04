Sivrisineklerle yayılan yeni virüs için Türkiye'de de alarm çanları çalıyor! Bu belirtilere dikkat!

Hastalığın en karakteristik özelliğinin el, ayak, bilek ve dizlerde yarattığı yoğun hasar olduğunu vurgulayan Dr. Güler, "Yüksek ateşin yanı sıra baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve cilt döküntüleri sık görülüyor. Ancak asıl zorlayıcı olan, eklem ağrılarının bazı hastalarda haftalar hatta aylar boyunca devam edebilmesidir" ifadelerini kullandı.