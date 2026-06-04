Sivrisineklerle yayılan yeni virüs için Türkiye'de de alarm çanları çalıyor! Bu belirtilere dikkat!
Küresel ısınmanın etkisiyle yayılan ve Aedes türü sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü vakaları artıyor. Enfeksiyon Uzmanı Dr. Muharrem Güler, şiddetli eklem ağrıları ve yüksek ateşle seyreden hastalığın belirtilerinin aylarca sürebileceği konusunda uyardı.
Dünya genelinde artan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, yalnızca doğayı değil insan sağlığını da doğrudan tehdit eden yeni viral hastalıkların coğrafi yayılımını hızlandırıyor.
Daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen Chikungunya virüsü, taşıyıcı Aedes türü sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesiyle birlikte daha büyük bir risk haline geldi.
Belirtiler 12 Güne Kadar Gizlenebiliyor, Ağrılar Kalıcı Olabilir
Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bu hastalığın kuluçka süresinin genellikle 3 ila 7 gün arasında değiştiğini, ancak bazı spesifik vakalarda bu sürenin 12 güne kadar uzayabildiğini belirtti.
Hastalığın en karakteristik özelliğinin el, ayak, bilek ve dizlerde yarattığı yoğun hasar olduğunu vurgulayan Dr. Güler, "Yüksek ateşin yanı sıra baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve cilt döküntüleri sık görülüyor. Ancak asıl zorlayıcı olan, eklem ağrılarının bazı hastalarda haftalar hatta aylar boyunca devam edebilmesidir" ifadelerini kullandı.