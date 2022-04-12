Siz hiç mavi muz gördünüz mü? Tadı vanilyalı dondurma gibi, tam bir vitamin deposu
Anavatanı Güneydoğu Asya olan, vanilyalı dondurma benzeri kıvam ve tada sahip olan ''Mavi Java Muzu'' görüntüsüyle şaşırtıyor. Ayrıca şifa deposu olan Java muzunun faydaları saymakla bitmiyor.
Bildiğimiz sarı muzlardan farklı olan mavi renkli Java muzu, Güneydoğu Asya'ya özgü iki muz türünün melezidir.
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Tamamen olgunlaşmadan önce mavi rengi alan muz, olgunlaştıkça solar. Yumuşak kremsi yapıları ile vanilyalı dondurmayı andırır.
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Genellikle tatlılarda ve smoothielerde kullanılmasıyla hem sağlıklı yaşam hayat tarzını benimsemiş kişiler hem de kilo problemi yaşayan kişiler için favori haline gelmiştir.
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Mavi Java muzu besin değeri açısından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı antioksidanlar içerir. İçinde bol B6 ve C vitaminin yanında potasyum, magnezyum, bakır, manganez ve protein içerir.
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