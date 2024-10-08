Sofraların baştacı o ürünün zararları saymakla bitmiyor!
Türkiye, her sofrada bulunan beyaz ekmek tüketiminde birinci sırada yer alırken, bu işlenmiş gıdanın düzenli tüketimi tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları riskini artırıyor.
Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer alıyor. Beyaz ekmek, diğer ekmek türlerine göre daha uzun bir raf ömrüne sahip. Oldukça işlenmiş olan bu besin düzenli tüketildiğince vücut sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
Beyaz ekmek protein, lif, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar gibi besin maddeleri açısından düşüktür. Kalorisi nispeten yüksektir ve kan şekeri seviyelerinin yedikten hemen sonra yükselmesine neden olur. .
Araştırmalar, düzenli olarak beyaz ekmek yemenin tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları geliştirme riskini artırabileceğini gösteriyor.
KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR
Beyaz ekmek, şeker oranı yüksek basit bir karbonhidrattır . Vücut bunu enerji için hızla parçalar ve kan şekerinde hızlı bir artış ve yükselme sağlar. Vücut karbonhidratları parçaladığında, bunları glikoza dönüştürür ve kan şekeri seviyelerini artırır.
Amerikan Kalp Derneği "Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, hızla düşer ve kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur". diyor ve beyaz ekmek tüketiminin ani kan şekeri yüksekliğine neden olabileceğini vurguluyor.
Beyaz ekmek yüksek glisemik indekse (gıdaların kan şekeri seviyelerini ne kadar yükselttiğinin bir ölçüsü) sahiptir ve bu da kan şekerinin yükselmesine ve düşmesine neden olur. Beyaz ekmek işlendiğinde, birçok besin maddesi ortadan kalkar.
Diğer ekmek türleri kompleks karbonhidratlar ve lif içerir. Tam tahıllı ekmeğin vücut tarafından sindirilmesi daha uzun sürer ve beyaz ekmekle aynı kan şekeri yükselmelerine neden olmaz.