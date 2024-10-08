Sofraların baştacı o ürünün zararları saymakla bitmiyor!

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

Beyaz ekmek, şeker oranı yüksek basit bir karbonhidrattır . Vücut bunu enerji için hızla parçalar ve kan şekerinde hızlı bir artış ve yükselme sağlar. Vücut karbonhidratları parçaladığında, bunları glikoza dönüştürür ve kan şekeri seviyelerini artırır.

Amerikan Kalp Derneği "Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, hızla düşer ve kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur". diyor ve beyaz ekmek tüketiminin ani kan şekeri yüksekliğine neden olabileceğini vurguluyor.