Sofranızdan eksik etmeyin: Bu besinler tam bir kanser düşmanı
Kanser, günümüzde sıkça karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunu. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu riski azaltabiliriz. Peki, hangi besinler kanserden korunmamıza yardımcı olur? İşte kanser düşmanı besinler...
Sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri, kanser riskini azaltmada önemli rol oynar. Kansere karşı en büyük silah ise kuşkusuz doğru beslenme. Zerdeçal, brokoli, lahana, soğan, sarımsak gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinler kanserin en büyük düşmanı olarak biliniyor. İşte kansere karşı koruyan o besinler...
ELMA
Elmada bol miktarda bulunan polifenoller, özellikle kuersetin gibi flavonoidler, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu antioksidanlar, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizleyerek hücre hasarını önleyebilir ve böylece bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir.
NAR
Güçlü antioksidanlara sahip olan nar, kronik iltihapla ilişkili bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. Bazı araştırmalar, narın hücre büyümesini engelleyerek kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatabileceğini göstermektedir.
KARA ÜZÜM
Son yıllarda yapılan çalışmalar, kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte tüketilmesi tavsiye ediliyor.