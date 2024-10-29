Sofranızdan eksik etmeyin: Bu besinler tam bir kanser düşmanı

Sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri, kanser riskini azaltmada önemli rol oynar. Kansere karşı en büyük silah ise kuşkusuz doğru beslenme. Zerdeçal, brokoli, lahana, soğan, sarımsak gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinler kanserin en büyük düşmanı olarak biliniyor. İşte kansere karşı koruyan o besinler...