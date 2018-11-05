Soğan suyu faydaları nelerdir?
Soğan, soğangiller ailesindeki Allium cinsine dahil tüm bitkilerin genel adıdır. Bahçe soğan olarak adlandırılan soğan, Allium cepa türündendir. Bu familya için botanikçiler, Zambakgiller yani Liliaceae ailesinin bir parçası olarak görürler. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar, soğan ve zambağın aynı aileden olmadığını ortaya çıkarmıştır. Taze doğan ve kuru soğan olarak tüketilmekte, yemeklerde, salatalarda kullanılmaktadır. Soğan, düşük kalorisi yanında çok önemli mineralleri ve vitaminler içerir. Bu özellikleri ile soğanın tedavi etme gücünden yararlanma Antik Mısır dönemine kadar uzanmaktadır. Soğanın faydaları olarak; idrar söktürmesi, kan şekerini düşürmesi, mide asidini artırması, sindirimi kolaylaştırması, bağırsak hareketlerini artırması, müshil etkisi göstermesi, yaraların iyileştirmesini kolaylaştırması, tansiyonu düşürmesi, kalp fonksiyonlarını desteklemesi sayılabilir.
SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Soğanın yukarıda sayılan şekilde içeriği, onu tam bir ilaç deposu gibi yapıyor. Aynı şekilde soğan suyu da bu vitaminleri, mineralleri içereceği için antioksidan, iltihap, alerji ve kanser önleyici özellikleri içermesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu, kan akışını hızlandırır. Zayıflamaya yardımcı olmasının dışında erkeklerde prostat kanseri ve kadınlarda polikistik over sendromu gibi kadınlara özgü rahatsızlıkların tedavisinde ve iyileşmesinde inanılmaz etkileri vardır. Şimdi sırasıyla soğan suyunun faydalarını madde madde inceleyelim.
1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Soğan suyu içerisinde bulunan polifenoller, tam bir serbest radikal düşmanı olup bunlara karşı vücudumuza koruma sağlar. Miktarı yok denecek kadar az olsa bile selenyum minerali ile bağışıklık sistemine güç verir. Soğan suyu tüketimi ile histamin üretimini durdurmak ve alerjik olayları engellemek mümkündür. Diğer yandan mikrop önleyici özelliği ile enfeksiyonları durduran soğan suyu, kanser hastalarına radyasyon tedavisi süresince zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tavsiye edilir.
2- KANSERİ ÖNLER Önceki maddede dediğimiz gibi soğan suyundaki polifenoller, serbest radikallere karşı vücudu korur. Serbest radikaller ise öncelikle kötü hücreler, tümörlerin oluşumuna neden olur. Polifenoller ile birlikte antioksidan olan soğan suyu, kansere karşı vücudu koruyup savaşmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda soğan tüketiminin kanser riskinin azalmasını sağladığı ortaya çıkmıştır.