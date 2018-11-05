Soğan suyu faydaları nelerdir?

Soğan, soğangiller ailesindeki Allium cinsine dahil tüm bitkilerin genel adıdır. Bahçe soğan olarak adlandırılan soğan, Allium cepa türündendir. Bu familya için botanikçiler, Zambakgiller yani Liliaceae ailesinin bir parçası olarak görürler. Fakat daha sonra yapılan araştırmalar, soğan ve zambağın aynı aileden olmadığını ortaya çıkarmıştır. Taze doğan ve kuru soğan olarak tüketilmekte, yemeklerde, salatalarda kullanılmaktadır. Soğan, düşük kalorisi yanında çok önemli mineralleri ve vitaminler içerir. Bu özellikleri ile soğanın tedavi etme gücünden yararlanma Antik Mısır dönemine kadar uzanmaktadır. Soğanın faydaları olarak; idrar söktürmesi, kan şekerini düşürmesi, mide asidini artırması, sindirimi kolaylaştırması, bağırsak hareketlerini artırması, müshil etkisi göstermesi, yaraların iyileştirmesini kolaylaştırması, tansiyonu düşürmesi, kalp fonksiyonlarını desteklemesi sayılabilir.