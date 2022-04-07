Son veriler korkunç: Koronavirüste ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat arttı
Son veriler, koronavirüs hastalığı ile enfekte olduktan sonraki 30 gün içinde, akciğerde ölümcül bir kan pıhtısı gelişmesi riskinde 33 kat artış olduğunu gösterdi.
British Medical Journal'da yayınlanan bulgular, 2018 ve 2019'daki aynı dönemlerle karşılaştırıldığında, pandeminin başlangıcından bu yana kan pıhtıllaşmasından kaynaklanan ölümlerin ikiye katlanmasını açıklamaya yardımcı oldu.
AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÇOK BÜYÜK
Glasgow Üniversitesi'nde halk sağlığı öğretim görevlisi olan Dr. Frederick Ho, "Covid-19’a yakalanmanın verdiği hasar, aşının yan etkilerine kıyasla çok daha güçlü ve çok daha uzun sürüyor. Hafif semptomları olan ve hastaneye yatırılması gerekmeyen kişilerde bile kan pıhtılaşması riskinde artış olabilir” diye konuştu.
Bununla birlikte, önceki araştırmalar, Covid-19’a yakalanmanın artan kan pıhtılaşması riski ile ilişkili olduğunu öne sürmüş olsa da, bu riskin ne kadar süreceği ve hafif enfeksiyonların da insanların riskini arttırıp arttırmadığı belirsizdi.
5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
Bu belirsizlikleri gidermek için İsveç'teki Umeå Üniversitesi'nden Anne-Marie Fors Connolly ve meslektaşları, DVT, pulmoner emboli (akciğerde kan pıhtısı) ve gastrointestinal kanama veya beyinde kan damarı patlaması gibi çeşitli kanama türlerinin riskini ölçtü.