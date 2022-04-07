Son veriler korkunç: Koronavirüste ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat arttı

AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÇOK BÜYÜK



Glasgow Üniversitesi'nde halk sağlığı öğretim görevlisi olan Dr. Frederick Ho, "Covid-19’a yakalanmanın verdiği hasar, aşının yan etkilerine kıyasla çok daha güçlü ve çok daha uzun sürüyor. Hafif semptomları olan ve hastaneye yatırılması gerekmeyen kişilerde bile kan pıhtılaşması riskinde artış olabilir” diye konuştu.