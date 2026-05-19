Sosyal medyada gördü, Kazakistan'dan çıkıp geldiği Türkiye'de sağlığına kavuştu!
Kazakistan'da yaşayan 71 yaşındaki kalp hastası Ulbossın Sartayeva, sosyal medyada izlediği haberlerin ardından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Doç. Dr. Birkan Akbulut tarafından sadece 6 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen kapalı kalp kapağı değişimi ameliyatı başarıyla sonuçlandı.
Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı ve Türk hekimlerinin uzmanlığı, sınırları aşarak hayat kurtarmaya devam ediyor.
Kazakistan'ın Çimkent şehrinde yaşayan 71 yaşındaki kalp hastası Ulbossın Sartayeva, 4 yıldır mücadele ettiği hastalığının çaresini binlerce kilometre uzaklıktaki Antalya'da buldu.
6 Santimetrelik Kesiyle Büyük Müdahale
Hastalığına bağlı olarak nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri yaşayan Sartayeva'nın kızı Zhanar Zhazybayeva, tedavi yöntemleri için sanal medyada yaptığı araştırmalar sırasında Türk medyasında yer alan 'Kalbe küçük kesiyle büyük müdahale' başlıklı haber videolarına rastladı.
Bu haberlerin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran aile, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Akbulut ile iletişime geçti.