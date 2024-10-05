Sosyal medyada kör eden yeni akım
Sosyal medyada yer alan "sağlıksız" tavsiyelere bir yenisi daha eklendi. Özellikle Elazığ ve çevre illerden paylaşım yapan, kırlangıç otu damlatmanın gözlere iyi geldiği bilgisini yaymaya başladı. Uzmanlar bunun körlüğe yol açabileceğini belirterek uyardı...
Kırlangıç otunu göze damlatmanın görmeye ve sinüslere iyi geldiğini yayan hesaplar gündem yarattı.
Elazığ ve çevre illerden paylaşım yapan hesaplar, insanların güvenini kazanmak için haber siteleri üzerinden paylaşımlar dağıtıyor. Kırlangıç otu tedavisi iddiasıyla gözlere bitki süren şifacılara doktorlar sosyal medyada tepki gösteriyor.
Sosyal medyada paylaşım yapan bir doktor, ''İşin içinde biri olarak; kırlangıç otu damlata damlata retinaya zarar veren bir çok insan var. Göz ve kulak tedavisine alternatif tıp çare olamaz. Burada birçok tarif veriyoruz. Hepsi önleyici basit çözümler. Muhtemelen tarım bakanlığı onaylı şifacılarımızdan birisi. İnsanlara umut sattığı yetmiyor gibi hem göz sağlığını tehdit ediyor hem de hastaları yanlış yönlendiriyor!'' dedi.
Kırlangıç otu (Chelidonium majus), halk arasında daha çok 'temre otu' veya 'temre dikenotu' olarak bilinir.Kırlangıç otu, apaveraceae (gelincikgiller) ailesinden bir bitki türüdür. Türkiye’de de yaygın olarak yetişen bu bitki, genellikle 30-80 cm uzunluğa kadar çıkabilir.