Sosyal medyada kör eden yeni akım

Sosyal medyada paylaşım yapan bir doktor, ''İşin içinde biri olarak; kırlangıç otu damlata damlata retinaya zarar veren bir çok insan var. Göz ve kulak tedavisine alternatif tıp çare olamaz. Burada birçok tarif veriyoruz. Hepsi önleyici basit çözümler. Muhtemelen tarım bakanlığı onaylı şifacılarımızdan birisi. İnsanlara umut sattığı yetmiyor gibi hem göz sağlığını tehdit ediyor hem de hastaları yanlış yönlendiriyor!'' dedi.