Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu

Sonuçlar, katılımcıların meyve ve sebze tüketiminin yanı sıra orantısız bir şekilde daha yüksek miktarda "yoğun egzersiz" yaptığını bildirdiğini gösteriyor. Öte yandan katılımcılar aynı zamanda zihin sağlıklarının daha kötü olduğunu aktardı.