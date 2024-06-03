Sosyal medyada krizin yeni adı ''fitness''çı kadınlar oldu
Yapılan son araştırma sosyal medyada fitness fenomenlerinin takipçilerinin, daha fazla egzersiz yapmasına rağmen depresif hissetme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Cyberpsychology adlı hakemli dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre sosyal medyada fitness fenomenlerini takip eden genç yetişkinler fiziksel açıdan sağlıklı.
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Sonuçlar, katılımcıların meyve ve sebze tüketiminin yanı sıra orantısız bir şekilde daha yüksek miktarda "yoğun egzersiz" yaptığını bildirdiğini gösteriyor. Öte yandan katılımcılar aynı zamanda zihin sağlıklarının daha kötü olduğunu aktardı.
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Araştırmada İngilizce konuşulan üç farklı ülkeden 18-35 yaşlarındaki 1022 genç yetişkinle Mayıs-Kasım 2021 döneminde çeşitli şekillerde anket yapıldı.
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Yeni Zelanda'da Orago Üniversitesi öğrencileri incelendi, ABD'de Amazon Mechanical Turk kullanıldı ve Birleşik Krallık'ta sonuçlar anket sitesi Prolific aracılığıyla alındı.
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