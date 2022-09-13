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  4. Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu!

Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu!

Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti.

Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu! - Resim: 1

Sağlıklı bir vücut ve güçlü kaslar için egzersiz yapmak şart. Ancak bazı kişiler egzersizden daha çok fayda sağlıyor.

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Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu! - Resim: 2

Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti. Keşif, kas hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşlanma için büyük umut vaad ediyor.

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Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu! - Resim: 3

Güçlü kaslar için egzersiz yapmak kadar genler de önem taşıyor. Avustralya'nın Melbourne üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında kas gelişimini hızlandıran bir gen keşfettiklerini açıkladı.

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Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu! - Resim: 4

Antrenman sırasında kas dokusundaki bazı moleküllerin farklılaştığı tespit edildi. Yeni keşfedilen C18-ORF25 geninin kas gücünü artırdığı ifade ediliyor.

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