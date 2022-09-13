Spor yapıyorum ama kaslarım gelişmiyor diyenlere müjde; nedeni bulundu!
Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti.
Sağlıklı bir vücut ve güçlü kaslar için egzersiz yapmak şart. Ancak bazı kişiler egzersizden daha çok fayda sağlıyor.
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Avustralyalı bilim insanları, antrenman sırasında kasların daha hızlı güçlenmesini sağlayan bir gen keşfetti. Keşif, kas hastalıklarının tedavisinin yanı sıra sağlıklı yaşlanma için büyük umut vaad ediyor.
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Güçlü kaslar için egzersiz yapmak kadar genler de önem taşıyor. Avustralya'nın Melbourne üniversitesi araştırmacıları, egzersiz sırasında kas gelişimini hızlandıran bir gen keşfettiklerini açıkladı.
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Antrenman sırasında kas dokusundaki bazı moleküllerin farklılaştığı tespit edildi. Yeni keşfedilen C18-ORF25 geninin kas gücünü artırdığı ifade ediliyor.
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