Strep A kabusu büyüyor: 122 kişi hayatını kaybetti

ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLİR

UKHSA vaka yöneticisi Dr Obaghe Edeghere her iki hastalıktaki vaka artışlarıyla ilgili “Kızıl ve boğaz Strep’i bir artış görmeye devam ediyoruz ve bu, anlaşılır bir şekilde ebeveynleri endişelendiriyor. Bununla birlikte, durumun antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebileceğini ve bir çocuğun daha ciddi bir şekilde hastalanmasının çok nadir olduğunu vurgulamak isterim” açıklamasını yaptı.