Strep A'dan sonra kızıl hastalığı paniği! Bu belirtilere dikkat!
Türkiye'de de görülen Strep A bakterisinin kızıl hastalığına neden olduğu açıklandı. Uzmanlar, Strep A vakalarıyla birlikte kızıl hastalığına yakalananların sayısının da artabileceğine dikkat çekti. İşte kızıl hastalığının belirtileri...
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA), yapılan açıklamaya göre, ülkede 18 yaş altı 21 kişi, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastalık nedeniyle bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e çıktı.
Öte yandan 2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere, 355 kişi bu bakteri nedeniyle ölmüştü.
Tipik belirtisi boğaz enfeksiyonu olan bakteri, başka pek çok klinik tabloya da neden olabiliyor. İnvaziv streptokok enfeksiyonları ya da nekrotizan fasiit gibi hastalıklara yol açabilen Strep A, Türkçeye kızıl olarak geçen ya da İngilizcede “scarlet fever” diye bilinen hastalığın da etkeni.
KIZIL HASTALIĞI NEDİR?
Kızıl özellikle 3-7 yaş aralığındaki çocuklarda görülen bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluşturmasından alır. Ancak bu lekelerin hiç oluşmadığı enfeksiyonlar da görülür. Yetişkin yaşlarda da hastalığa yakalanmak mümkündür.
KIZIL HASTALIĞININ NEDENİ
Etkeni A grubu streptokoklardır (Streptococcus pyogenes). Toksin oluşturacak bakteriyofaja sahip olmaları halinde hastalık ortaya çıkar. Bunların farklı serotipleri olması nedeniyle insanlar birden fazla kere bu bulaşıcı hastalığa yakalanabilirler.