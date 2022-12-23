Strep A'dan sonra kızıl hastalığı paniği! Bu belirtilere dikkat!

Tipik belirtisi boğaz enfeksiyonu olan bakteri, başka pek çok klinik tabloya da neden olabiliyor. İnvaziv streptokok enfeksiyonları ya da nekrotizan fasiit gibi hastalıklara yol açabilen Strep A, Türkçeye kızıl olarak geçen ya da İngilizcede “scarlet fever” diye bilinen hastalığın da etkeni.