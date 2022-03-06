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  4. Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler

Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler

Stres seviyesini en aza indirecek, serotonin yani mutluluk hormonu salgılamaya yarayan besinleri sizin için derledik. İşte mutluluk veren besinler...

Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler - Resim: 1

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri yemek yemek. Fakat yemek yemeği en doğru şekilde yapacağımız zaman kendimizi mutlu hissederiz. Ayrıca sağlıklı yaşamanın önemini de unutmayız. Şimdi sizleri sıkıntılardan kurtaracak olan serotinin hormonu salgılayıcı besinleri tanıtacağız.

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Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler - Resim: 2

İşte serotonin yani mutluluk seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan besinlerin listesi...

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Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler - Resim: 3

PAZI 

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Kansızlığı önler. 

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Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler - Resim: 4

MİDYE 

 B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko içeriğiyle yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça etkilidir.

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