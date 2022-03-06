Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler
Stres seviyesini en aza indirecek, serotonin yani mutluluk hormonu salgılamaya yarayan besinleri sizin için derledik. İşte mutluluk veren besinler...
İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri yemek yemek. Fakat yemek yemeği en doğru şekilde yapacağımız zaman kendimizi mutlu hissederiz. Ayrıca sağlıklı yaşamanın önemini de unutmayız. Şimdi sizleri sıkıntılardan kurtaracak olan serotinin hormonu salgılayıcı besinleri tanıtacağız.
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İşte serotonin yani mutluluk seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan besinlerin listesi...
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PAZI
Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Kansızlığı önler.
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MİDYE
B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko içeriğiyle yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça etkilidir.
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