Sürekli bir şeyleri erteleyenlere kötü haber!

Daily Mail’in haberine göre, 3.500 İsveçli öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, “daha kötü durumda olmayı beklemelerine rağmen planlanan bir eylemi genellikle erteleyenler”, daha düşük akademik başarılardan genel sağlığa kadar her şeyi riske atıyorlar.