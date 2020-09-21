Tam bir ecza deposu
Zerdeçal, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi vardır. Hindistan safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini içerir. Çok eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak görülen zerdeçal günümüzde...
Zerdeçal, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi var.Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...
1.Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.
2. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.