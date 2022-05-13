Tam bitti derken, al başa belayı! Çin'de yayılan varyant Türkiye için tehdit mi?

Dünyayı etkisine alacak bir başka alt veya yeni varyant konusunda şu an için net bilgimiz yok. Dün Pekin’deki meslektaşlarımla yaptığımız görüşmede Çin’deki vaka artışının Avrupa ülkeleriyle aynı oranda seyrettiğini öğrendim. Sanki bir el Çin’deki durumu abartarak, çarpıtarak servis ediyor. Türkiye’yi etkileyecek olumsuz bir tablo henüz söz konusu değil” diye konuştu.