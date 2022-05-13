Tam bitti derken, al başa belayı! Çin'de yayılan varyant Türkiye için tehdit mi?
Çin’i etkisi altına alan Omicron BA.2 varyantı hakkında uzmanlar, Türkiye açısından risk olmadığını, ancak varyantın açık bulduğunda hızla yayılabileceğini söyledi.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Türkiye ve Avrupası genelinde Kovid-19 vaka sayıları düşmeye devam ederken, Çin’i etkisi altına aldığı belirtilen Omicron BA.2 varyantı ile ortaya çıkan görüntüler tartışma yaratıyor.
Milliyet’e konuşan uzmanlar, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Çin’den yansıyan bir takım görüntülere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği uyarısında bulunurken, halihazırda Türkiye açısından riskli bir durum olmadığını söylediler.
Prof. Dr. Vedat Bulut, BA.2’nin Omicron’un alt varyant türü olduğuna dikkat çekerken, “Çin’de çekildiği öne sürülerek sosyal medyadan servis edilen bir takım görüntülerin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Söz konusu ülkede Kovid-19 hastalarına adeta suçluymuş gibi müdahale edildiğini gösteren videolar saçmalıktan başka bir şey değil. BA.2 varyantının adeta ebola gibi lanse edilmesi de doğru değil.
Dünyayı etkisine alacak bir başka alt veya yeni varyant konusunda şu an için net bilgimiz yok. Dün Pekin’deki meslektaşlarımla yaptığımız görüşmede Çin’deki vaka artışının Avrupa ülkeleriyle aynı oranda seyrettiğini öğrendim. Sanki bir el Çin’deki durumu abartarak, çarpıtarak servis ediyor. Türkiye’yi etkileyecek olumsuz bir tablo henüz söz konusu değil” diye konuştu.