Tatilcilere altın öneriler; güneş yanığı nasıl geçer?
Pek çok kişinin tatilini acı dolu anlarla dolduran güneş yanıklarının tedavisi için bu doğal yolları denemenizi tavsiye ediyoruz
Güneş yanığı güneşe uzun süre maruz kalınca veya ultraviole ışık kaynağından etkilenince meydana gelir. Semptomları yanık sonra 24 ile 48 saat arasında fazlalaşır ve devamında kademeli olarak azalır.
Ama azalmayı doğal seyre bırakmaktansa yanık acısının önüne geçmeye yönelik yapılabilecek güneş yanığına karşı doğal tedavi yöntemleri var.
Güneş yanığı olduğunda, normalde olduğu gibi, bol miktarda su tüketmeye özen göstermelisiniz. Güneş yanığı olunduğunda cilt gerilir ve susuz kalır. Bu da toparlanma sürecini uzatır.