Tavuk dönerde akılalmaz oyun: ''Resmen öldürmeye teşebbüs gibi''

Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı.