Tavuk dönerde akılalmaz oyun: ''Resmen öldürmeye teşebbüs gibi''
Kocaeli'de 600'den fazla kişinin tavuk dönerden zehirlenmesi sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk parçalarının çamaşır suyu ile beyazlatıldığını belirterek, ''Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Resmen öldürmeye teşebbüs gibi'' dedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 648'e yükseldi. Kocaeli Valiliği, işletmeden alınan numenin test sonucunun olumsuz çıktığını bildirdi. Olayın ardından işyeri sahipleri 2 şüpheli tutuklandı.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bazı kritik uyarılarda bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle çok ciddi zehirlenme vakaları yaşandığını belirten Göral, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiğini, daha önce pişirilmiş tavuk döner parçalarının yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğini ve bunun zehirlenme olasılığını artırdığını anlattı.
Göral, pişirme sürecinin de önemini işaret ederek, "Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C'ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.