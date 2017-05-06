Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi
Fas'ta tatildeyken Agadir sahilinde geçici hint kınası yapan biriyle karşılaştıktan sonra, ellerine kına yaptırmaya karar veren 22 yaşındaki genç kız, yaptırdığı kara kına dövmesinin üstünden 24 saat geçmeden korkunç bir olayla karşılaştı.
Dövme yaptırdıktan saatler sonra ellerinin birdenbire şiştiğini gören Sophie Akis'in cildi alerjik reaksiyon gösterdi.
Akis, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara, 'yaptırmadan önce iki kez düşünmelisiniz' notunu düştü.
İngiliz Cilt Vakfı, yazın yaklaşması nedeniyle twitter'da #BlackHenna etiketiyle bir kampanya başlatarak, insanların bunsan vazgeçmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Geçici dövmelerde ve hint kınalarında yüksek oranda bulunan ''parafenilen diamin'' isimli maddenin uygulandığı bölgede kızarıklık, yanma, kaşıntı, içi sıvı dolu kesecikler ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkabileceği, bu nedenle bu tür maddelerle işlem yaptırmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği bildirdi.