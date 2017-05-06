Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

Geçici dövmelerde ve hint kınalarında yüksek oranda bulunan ''parafenilen diamin'' isimli maddenin uygulandığı bölgede kızarıklık, yanma, kaşıntı, içi sıvı dolu kesecikler ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkabileceği, bu nedenle bu tür maddelerle işlem yaptırmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği bildirdi.

