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  3. 06 Mayıs 2017 14:45

Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

Fas'ta tatildeyken Agadir sahilinde geçici hint kınası yapan biriyle karşılaştıktan sonra, ellerine kına yaptırmaya karar veren 22 yaşındaki genç kız, yaptırdığı kara kına dövmesinin üstünden 24 saat geçmeden korkunç bir olayla karşılaştı.

Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

Dövme yaptırdıktan saatler sonra ellerinin birdenbire şiştiğini gören Sophie Akis'in cildi alerjik reaksiyon gösterdi.

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Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

Akis, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara, 'yaptırmadan önce iki kez düşünmelisiniz' notunu düştü.

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Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

İngiliz Cilt Vakfı, yazın yaklaşması nedeniyle twitter'da #BlackHenna etiketiyle bir kampanya başlatarak, insanların bunsan vazgeçmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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Dövme yaptıran genç kadının elleri bu hale geldi

Geçici dövmelerde ve hint kınalarında yüksek oranda bulunan ''parafenilen diamin'' isimli maddenin uygulandığı bölgede kızarıklık, yanma, kaşıntı, içi sıvı dolu kesecikler ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkabileceği, bu nedenle bu tür maddelerle işlem yaptırmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği bildirdi.

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