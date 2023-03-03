Tüp bebek merkezinde büyük skandal
ABD'nin California eyaletinde bir tüp bebek merkezinde başvuran kadına yanlışlıkla kanser geni taşıyan embriyo nakledildiği ortaya çıktı.
Medical Daily'nin haberine göre, California eyaletinin Pasadena şehrinde kanser geni taşıyan ve doğacak çocuklarında da aynı sağlık sorunu ile karşılaşmak istemedikleri için Huntington Üreme Merkezine (HRC) başvuran Jason ve Melissa Diaz çifti bir "yanlışlığın" kurbanı oldu.
TEDBİR ALMAK İSTEDİLER
2018'de mide kanserine yakalanan ve iyileşme sürecinde olan Jason ile yumurtalık kanseri ve meme kanseri gen mutasyonu taşıyan eşi Melissa, doğacak çocuklarını hastalık riskine karşı korumak istedi.
Her ikisi de kanser gen mutasyonları taşıyan Jason ve Melissa Diaz çifti 2020'de HRC’ye başvurarak, birkaç embriyonun dondurulmasını ve aralarında kanser geni taşımayan embriyonunun tüp bebek tedavisinde kullanılmasını talep etti.
Tedavinin ardından hamile kalan ve şu an 1,5 yaşında bir oğulları olan çift, tekrar çocuk sahibi olmak için tüp bebek merkezinden embriyo raporunun bir kopyasını istediğinde şaşkınlığa uğradı.