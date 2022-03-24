Türk bilim insanları koronavirüse karşı DNA aşısı üretti

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, "Covid-19 DNA aşısı projemizi TÜBİTAK hızlı bir şekilde onayladı ve aldığımız destek ile hızla çalışmalarımıza başladık. Bir yıl içinde aşımızı GMP’ye (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) yönelik optimizasyonunu tamamladık. GMP optimizasyonu ile 8 litre besiyerinden ortalama 1000-2000 doz aşı üretebilecek duruma geldik ve dünya ortalamasını yakaladık. Prototip aşımız eksi 80 derecede GMP üretim için beklemektedir. Hayvanlarda gerçekleştirilen preklinik aşamanın çoğu tamamlanmıştır. Bu aşının insanlara uygulanabilmesi için GMP üretimi denilen bir aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Biz bu ekipmanlara sahip olmadığımız için bunu yapacak bir şirket ile ön görüşmeleri yaptık. Gerekli anlaşmaları yaptık. TÜBİTAK da bu süreci destekledi." dedi.