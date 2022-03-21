Türk bilim insanları meme kanserine karşı ilaç geliştirdi

MEME KANSERİ İÇİN YENİ İLAÇ

Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük liderliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, bu kez meme kanserinin erken teşhisinde kullanılacak yeni bir ilaç geliştirdi. 'Floroestradiol F-18' isimli ilaç, meme kanserinin erken tanı ve teşhisinin yanında uygulanan tedavinin etkinliğini görmek amacıyla da kullanılacak. Meme kanserinde kullanılan hormon tedavisinin etkinliğinin ya da tümörün yapısının ne kadar değişik veya karışık olduğuna dair görüntüleme yapmayı sağlayan ilaç yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Kısa adı 'FES' olan ilaç yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın onayına sunulacak.