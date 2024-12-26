Türk bilim insanlarından kanser ilaçlarındaki yan etkiyi silip atacak adım

Projenin detaylarını anlatan Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, "Kanser, ölüm vakalarının başında gelen hastalıklardan birisidir. Çok sayıda kanser ilacı bulunmaktadır ve bunların yan etkileri oldukça fazladır. Örneğin ishal yapar, saç dökülmesi, iştahsızlık gibi bir sürü yan etkileri vardır. Bizim bu projedeki amacımız, bu ilaçların yan etkisini minimuma indirmektir. Yaklaşık 25 yıldan beri nano sepet dediğimiz küçük nano boyuttaki moleküler üzerine çalışmaktayız. Biyo uyumlu bir polimere bu nano sepetleri bağlayarak, ilacı yükledikten sonra bunları hedefli hale getiriyoruz. Hedefli ilaç, direkt olarak kanser hücresini hedeflemektedir. Kanser kök hücrelerinin üzerinde çok sayıda anten dediğimiz reseptörler vardır. Hazırlayacağımız bu ilaç yüklü materyaller, bu reseptörlere takılarak kanser hücresi içerisine girecektir. Girdikten sonra da orada yavaş bir salınımla kanser hücrelerinin ölümüne sebep olacaktır. Akıllı denmesindeki sebep budur. Direkt kanser hücreyi hedeflemesinden kaynaklanmaktadır" dedi.