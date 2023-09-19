Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım

Projede TÜBİTAK Marmara Malzeme Enstitüsü, Hacettepe Eczacılık Fakültesi ve Kanser Enstitüsü öğretim elemanları ile araştırmacılarının yer aldığını belirten Prof. Dr. Esendağlı, "Biz bu konuda çok heyecanlıyız. Çünkü, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz hedefleme moleküllerini kimyasal kemoterapi ilaçları ile birleştirip tedavide ne kadar etkili olacak, yan etki azalabilecek mi ya da daha etkili sonuçlar elde edip hastaları sağlığına daha iyi bir şekilde ulaştırabilecek miyiz? Yeni projemizde bunları test edeceğimiz seri deneyler gerçekleştireceğiz" dedi.