Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde çığır açacak adım
Türk bilim insanları Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü'nde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkisini azaltacak bir çalışmaya imzasını attı.
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsünce, kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılması ve etkinliğinin artırılması için kanser dokusunu hedefleyen küçük protein parçacıkları geliştirildi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Güneş Esendağlı, "Bu küçük protein parçacıklarını bağladığımız kemoterapi ilaçları sayesinde; ilaçların büyük ölçüde kanser bölgesine yığılmasını sağlayacağız. Böylelikle diğer bölgelere yanlış dağılan ilacın miktarını azaltacağız. Bu da yan etki profilinin düşmesine neden olacak" dedi.
DHA'nın haberine göre Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve 8 kişilik araştırma ekibi, kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılması ve etkinliğinin artırılması için çalışma başlattı. İlk aşaması tamamlanan projede, kanser dokusunu hedefleyen küçük protein parçacıkları geliştirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen projenin ikinci aşamasında söz konusu protein parçacıklarının kemoterapi ilaçlarıyla birleştirilmesi amaçlanıyor. 2 yıl içerisinde sonuçlanması beklenen proje ile kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkisinin azaltılması hedefleniyor.
Kanser Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Güneş Esendağlı, kanserin vücuttaki hücrelerde kontrolsüz çoğaldığını ve önemli organlara yayılarak ölüme sebebiyet verdiğini belirterek, "Kanserin bu özelliği pek çok açıdan ele alındığında en önemli tedavi seçeneklerinden bir tanesi kemoterapi. Ancak çoğu hastamız kemoterapinin yan etkilerini yaşamakta. Biz bu projemizle yan etkiyi düşürmeyi hedefledik. Pek çok paydaşımız var. Çalışma sonucunda kanser dokusunu hedefleyen küçük protein parçacıkları geliştirdik. Bu projemiz, küçük protein parçacıklarını kemoterapötik dediğimiz kanser ilaçlarına bağlayarak yan etkiyi azaltacak şekilde tümörlere etki edebilen yeni ilaçlar geliştirme noktasına odaklanıyor" dedi.
Projede TÜBİTAK Marmara Malzeme Enstitüsü, Hacettepe Eczacılık Fakültesi ve Kanser Enstitüsü öğretim elemanları ile araştırmacılarının yer aldığını belirten Prof. Dr. Esendağlı, "Biz bu konuda çok heyecanlıyız. Çünkü, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz hedefleme moleküllerini kimyasal kemoterapi ilaçları ile birleştirip tedavide ne kadar etkili olacak, yan etki azalabilecek mi ya da daha etkili sonuçlar elde edip hastaları sağlığına daha iyi bir şekilde ulaştırabilecek miyiz? Yeni projemizde bunları test edeceğimiz seri deneyler gerçekleştireceğiz" dedi.