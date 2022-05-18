Türk profesör egzamanın ilacını buldu!

Hastalığın temelinde stresin yattığını ifade eden Prof. Dr. Tanrıseven, "Bir bu problemin giderilmesi için stresi mümkün olduğu kadar azaltacağız. İki hem yağ ve hem kremin kullanarak birkaç hafta ile maksimum en problemli egzamada 2-2,5 ay içerisinde doğal olarak hasta iyi olabiliyor. Şu ana kadar 2 kişi üzerinde denedik. Bunlarda 12 yılın üzerinde modern tıbbın metotlarını kullanmışlar ve iyi olamamışlar. Bizim metotla çok iyi oldular. Metot oldukça güzel ve kullanılan maddelerin çoğu doğal maddeler. Modern tıpta da bunun çözümü yok. Kullanımı için potansiyel mevcut ve gerekli izinleri aldıktan sonra büyük ölçekte üretimini düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)