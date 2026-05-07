Türkiye dahil 12 ülke uyarıldı! DSÖ'den hantavirüs salgını açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Arjantin'den yola çıkan yolcu gemisinde patlak veren salgına ilişkin, ''Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır'' dedi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin bilgilendirildiğini belirten Ghebreyesus, ''Yeni vakalar ortaya çıkabilir'' uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ghebreyesus, İngiltere'nin geçen cumartesi günü Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında şiddetli solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcuyu DSÖ'ye bildirdiğini aktararak, “Şu ana kadar 3'ü ölümle sonuçlanan 8 vaka rapor edildi. Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır” ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, gemideki virüsün Latin Amerika'da görülen ve insandan insana sınırlı bulaşma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek tür olan 'Andes' varyantı olduğunu belirtti. Bulaşmanın genellikle hane halkı, yakın partnerler ve tıbbi bakım sağlayan kişiler arasındaki yakın ve uzun süreli temasla ilişkili olduğunu aktaran Ghebreyesus, “Mevcut durumun da böyle olduğu görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Salgının kaynağına ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, ilk iki vakanın gemiye binmeden önce Arjantin, Şili ve Uruguay'ı kapsayan bir kuş gözlem turuna katıldığını ve burada virüsü taşıyan fare türünün bulunduğu bölgeleri ziyaret ettiklerini ifade etti. Hastalığın seyrine dair bilgi veren Ghebreyesus, ilk vakada 6 Nisan'da belirti gösteren bir erkeğin 11 Nisan'da gemide hayatını kaybettiğini, ilk başta solunum yolu hastalığı sanıldığı için numune alınmadığını aktardı. Hayatını kaybeden kişinin eşinin Saint Helena Adası’nda gemiden indiğini ve Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yapılan uçuş sırasında fenalaşarak 26 Nisan'da yaşamını yitirdiğinin altını çizen Ghebreyesus, alınan numunelerin test edilmesiyle bu kişinin hantavirüs olduğunun doğrulandığını dile getirdi. Üçüncü ölümün ise 2 Mayıs'ta gemideki bir kadında görüldüğü kaydedildi. Hastalanan diğer kişilerin ise Güney Afrika, İsviçre ve Hollanda'da tedavi veya gözetim altında olduğu bildirildi.
Türkiye de bilgilendirildi
Gemideki diğer yolcuların kabinlerinde kalmalarının istendiğini, kabinlerin dezenfekte edildiğini ve semptom gösterenlerin derhal izole edileceğini belirten Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gemiyi kabul etmeyi onayladığını ve geminin şu anda Kanarya Adaları'na doğru seyrettiğini açıkladı. DSÖ ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) uzmanların gemiye bindiğini ifade eden Ghebreyesus, Saint Helena'da gemiden inen yolcuların uyruklarının bulunduğu 12 ülkenin de bilgilendirildiğini söyledi.
Bilgilendirilen ülkelerin; Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD olduğu aktarıldı.