Türk halkına soruldu: Koronavirüs aşılarına güveniyor musunuz?
ASG Global'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye, salgının bitmesi için aşının yaygınlaşmasını bekliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 28.4’ü salgının aşının yaygınlaşması ile biteceğini, yüzde 24.2’si salgının hazirana kadar biteceğini, yüzde 18’i ise gelecek yıl aralık ayında biteceğini söylüyor.
Korona virüs salgısına karşı insanların ortak umudu olan aşı çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor. Bazı aşılar ileri seviye güvenlik testlerini geçtikten sonra artık uygulama safhasına gelmiş durumda. Türkiye’de de bu ay içerisinde öncelikli gruplardan başlanarak aşılamaya geçilecek.
GÖZLER AŞILAMADA
Ancak başarılı aşı haberlerinin yanı sıra tüm dünyada aşı ile ilgili tartışmalar da sürüyor.
Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, araştırma şirketi ASG Global, Türkiye’de salgın ve aşı çalışmalarını araştıran bir çalışma gerçekleştirdi. 12 ilde gerçekleşen bu araştırmaya göre Türkiye, salgının tamamen bitmesi için aşının yaygınlaşmasını bekliyor. Katılımcıların yüzde 28.4’ü salgının aşının yaygınlaşması ile biteceğini, yüzde 24.2’si salgının hazirana kadar biteceğini yüzde 17.8’i ise yıl gelecek aralık ayında biteceğini söylüyor.
GÜVENENLER AĞIR BASIYOR
Salgının bir yıl sonra yani 2022’nin ilk aylarında biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 9, 2022’nin ikinci yarısında biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde11.5 olurken hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünenlerin oranı da yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 53.4’ü dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtirken güvensizlerin oranı yüzde 28, kararsızların oranı ise yüzde 18.1 oldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56.8’i Türkiye’de devam eden aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtiyor.