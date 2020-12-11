Türk halkına soruldu: Koronavirüs aşılarına güveniyor musunuz?

GÜVENENLER AĞIR BASIYOR

Salgının bir yıl sonra yani 2022’nin ilk aylarında biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 9, 2022’nin ikinci yarısında biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde11.5 olurken hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünenlerin oranı da yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 53.4’ü dünyada gerçekleştirilen aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtirken güvensizlerin oranı yüzde 28, kararsızların oranı ise yüzde 18.1 oldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56.8’i Türkiye’de devam eden aşı çalışmalarına güven duyduğunu belirtiyor.