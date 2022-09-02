Türkiye'de Batı Nil Virüsü alarmı! Komşuda can aldı, uzmanlar uyardı

"GÖÇ AYLARINDA EYLÜL-EKİM'DEN MAYIS-HAZİRAN'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat ise, Batı Nil Virüsü'nü bulaştıran 'Kuleks' türü sivrisineklerin İstanbul’da en fazla bulunan tür olduğunu ifade ederek, "İstanbul'a gelir, hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü bunlar göçmen kuşlarla taşınan sivrisineklerin de vektörlüğünü yaptığı, virüs enfeksiyonu dediğimiz bir enfeksiyon türü. Hastalık Batı Nil Virüsü olarak isimlendirilir. Özellikle göçmen kuşların göç ayları Eylül, Ekim ile Mayıs ve Haziran'a kadar görülebilecek. İstanbul'da şu an bildiğim kadarıyla bildirilen bir vaka yok ama, olabilir. Bazıları, özellikle 'Aedes' türü üzerinde durarak yanlış yapıyor. Kuleks aslında virüs enfeksiyonu bulaştıran, İstanbul'un da florasını oluşturan sivrisinek türüdür. Nerede var? Silivri'de, Belgrad ormanlarında var. Başakşehir'den Karadeniz'e açıldıkça, Riva'da vardır. Sivrisinekler buna vektörlük yapıp insanlara bulaştırıyor. Özellikle üredikleri alanlar, bu durgun tatlı sulardır. Aedes özellikle ormanlık alanda, yağmur yağdıktan sonra ağaç kabuklarında biriken sularda görülüyor. Kullanılmayan lastiklerin içerisinde biriken sularda ürerler. Ama asıl Kuleks'in özelliği her ortamda ürüyor. Lağım çukurlarında bile ürüyorlar. Kanalizasyonda bile yürüyen bir sinek türüdür ki, onun için İstanbul'da menenjite neden oluyor. Biliyorsunuz menenjit hastalığının en son aşamasıdır. Bununla birlikte nörolojik birtakım bulgulara neden olabiliyor" diye konuştu.