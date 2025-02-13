Türkiye'de H1N1 alarmı verildi: Ölümcül domuz gribi için kritik uyarı

Özlü, "Maalesef şu anda grip salgını devam ediyor. Ve en çok da H1N1 dediğimiz halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlıyoruz. Hakikaten bazen çok ağır seyrediyor. Önceden sağlıklı kişilerde de ağır seyredenler var. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır seyrediyor ve hastaneye yatışlar gerekiyor. Acil başvurular çok arttı. Hastalar kalp yetmezliği, KOAH alevlenmeleri, astım atağı ile geliyorlar. Bütün dengeleri bozuyor. Böbrek yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda bir dengesizlik, alevlenme oluyor. Nefes darlığı, hırıltı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Hastalar 'ateş, üşüme, titreme, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas eklem ağrıları, kemiklerim ağrıyor, sırt ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor' şeklinde ifade ediyorlar. Bütün bu sıkıntılarla epeyce hastamız şu anda var. Hem yatarak tedavi gören hem ayakta, acilde görüp değerlendirdiğimiz hastalarımız var" dedi.