Türkiye'de H1N1 alarmı verildi: Ölümcül domuz gribi için kritik uyarı
Amasya'da 32 yaşındaki bir kadın hemşirenin soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede "domuz gribi" nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Prof. Dr. Tevfik Özlü domuz gribi virüsünün özellikle bazı vakalarda çok ağır seyrettiğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.
Amasya'da 32 yaşındaki kadın hemşire M.T., 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede tedavisinin ardından evine dönmüş ancak 3 gün sonra solunum güçlüğü şikayetiyle yeniden gittiği hastanede domuz gribinden kaynaklanan kalp yetmezliği sonrasında kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti. Türkiye'de son günlerde sık görülen ve halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle bir hemşirenin hayatını kaybetmesi, dikkatleri bu hastalığını üzerine çekti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu anda grip salgınının devam ettiğine, en çok da H1N1 denilen halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlandığına dikkat çekerek, özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini belirtti.
Özlü, "Maalesef şu anda grip salgını devam ediyor. Ve en çok da H1N1 dediğimiz halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlıyoruz. Hakikaten bazen çok ağır seyrediyor. Önceden sağlıklı kişilerde de ağır seyredenler var. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha ağır seyrediyor ve hastaneye yatışlar gerekiyor. Acil başvurular çok arttı. Hastalar kalp yetmezliği, KOAH alevlenmeleri, astım atağı ile geliyorlar. Bütün dengeleri bozuyor. Böbrek yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda bir dengesizlik, alevlenme oluyor. Nefes darlığı, hırıltı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Hastalar 'ateş, üşüme, titreme, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas eklem ağrıları, kemiklerim ağrıyor, sırt ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor' şeklinde ifade ediyorlar. Bütün bu sıkıntılarla epeyce hastamız şu anda var. Hem yatarak tedavi gören hem ayakta, acilde görüp değerlendirdiğimiz hastalarımız var" dedi.
Domuz gribinin ölüme neden olmasının en üzücü tarafı olduğunu kaydeden Özlü, "Çok dikkat etmek lazım. Covid'den kalma olarak artık bulaşma şeklini biliyoruz. O açıdan yoğun kalabalık, iyi havalandırılmayan ortamlarda çok bulunmamak lazım. Hasta olan kişilere çok yaklaşmamak lazım. El hijyenine, temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olan risk grubundaki kişilerin, bağışıklığı baskılanmış olanların daha da kendilerini korumalarında fayda var. Hasta olan kişilerin de topluma karışmaması, eğer karışması gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye ediyorum. Şu sıralar ülkede en çok H1N1, diğer virüsler de var, onlara bağlı hastalıklarla karşı karşıyayız. Maalesef ölüm olması da en üzücü tarafı" diye konuştu.