Türkiye'de kara tablo: Havası en kirli şehir belli oldu
Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre Iğdır, Türkiye'nin havası en kirli şehri oldu. Kentte her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu belirtiliyor.
Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık'ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti.
Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor. Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor.
Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor. Iğdır'daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor.
Bunun yanında kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımın az olması, şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi. çevre kirliliği, yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları, plansız şehirleşme de kirliliği artıran önemli etkenler arasında.