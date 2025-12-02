Türkiye'de kara tablo: Havası en kirli şehir belli oldu

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık'ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti.