Türkiye'de vaka patlaması yaşanıyor: Uzman isim alarm çanlarını çaldı

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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, halk arasında grip olarak bilinen influenzanın yaygınlaştığına ve şu an pik yaptığına dikkat çekerek hastaneye sadece son 3 ayda 17 bin 241 kişinin influenza belirtileri nedeniyle başvurduğunu belirtti.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarından, halk arasında grip olarak bilinen influenzanın artışına dikkat çekti.
KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne son 3 ayda 17 bin 241 kişinin influenza belirtileri nedeniyle başvurduğu öğrenilirken, hastalığın aşısı ve tedavisi olduğunu belirten Akhan, “Sezonsal olarak görülen özellikle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, aslında bu dönemde en sık gördüğümüz enfeksiyonlar. Koronavirüsteki gibi aynı şekilde bulaşan hastalıklar ve influenza da bu grubun içinde. İkisi de RNA virüsü ve her sene karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunun dışında toplumda birçok virüs de etken ve bu dönem içerisinde bazıları pik yapıyorlar. Bunların içerisinde var olan hastalıklardan influenzanın aşısı var ve en başında yani ekim, kasım aylarında aşı olunduğu takdirde bu enfeksiyon biraz daha hafif seyrediyor ve daha kolay atlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Polikliniğe gelenlerinin çoğunun aşı olmadığını fark ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Akhan, “Kasım ayından bu yana aşıda da biraz azalma oldu. Yani kişilerin aşı olmadığını fark ediyoruz. Olması gereken risk grupları var ve onların her sene aynı zamanda aşı olmaları gerekiyor. Poliklinikte çoğunun bu aşıları olmadığını fark ediyorduk ve zaten şu anda da bu virüslerin içerisinde en çok pik yapan influenza oldu. Hakikaten hastane ve toplumda çok fazla yaygın ve biraz da bu şekilde aşısız ve geç de gelindiği için, tedaviye de hemen başlanmadığı için biraz daha ağır seyredebiliyor. Ek bir hastalık varsa daha ağır seyrediyor, uzuyor ve toplumdaki bulaşı da artıyor” diye konuştu.
Aşı olmayan kişilerin aşı olması için halen geç olmadığını da belirten Prof. Dr. Akhan, şunları söyledi:
“Burada temel nokta en başta influenza aşısı olmaktı ama bu aşıyı olmadılarsa bile halen geç değil çünkü şu anda toplumda çok yaygın. Bunun dışında eğer bulantı, kusma, ateş, öksürük gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu varsa bütün bunların hepsi viral enfeksiyonlarla başlayan semptomlar ama sonrasında alt solunum yollarına indiğinde, akciğere indiğinde bu biraz daha uzamış oluyor. Bu semptomlar olduğunda hastaneye gidilmesi ve tanı konulması gerekiyor. Çünkü influenzanın hem aşısı hem de tedavisi var ve eğer evin içerisinde bir kişi hastaysa diğerleri için de önleyici tedavi veriyoruz. Aslında aşısı ve tedavisi olan bir enfeksiyon şu anda pik yaptı. Buna önlem almamız ve bunun için aslında biraz daha dikkatli davranıp akciğerlere inmesini engellememiz gerekiyor. Bu virüslerin hemen hepsi aslında aynı semptomlarla gidiyor yani aynı şekilde başlıyor. Burun akıntısı, ateş, bazen boğaz ağrısı, sinüslerde doluluk gibi üst solunum yolları belirtileriyle başlıyor. Buradaki temel nokta işte öksürük olması, alt solunum yollarına inmesi, ateşin uzaması gibi komplike bir hal alabiliyor.”