Türkiye'de vaka patlaması yaşanıyor: Uzman isim alarm çanlarını çaldı

Aşı olmayan kişilerin aşı olması için halen geç olmadığını da belirten Prof. Dr. Akhan, şunları söyledi:

“Burada temel nokta en başta influenza aşısı olmaktı ama bu aşıyı olmadılarsa bile halen geç değil çünkü şu anda toplumda çok yaygın. Bunun dışında eğer bulantı, kusma, ateş, öksürük gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu varsa bütün bunların hepsi viral enfeksiyonlarla başlayan semptomlar ama sonrasında alt solunum yollarına indiğinde, akciğere indiğinde bu biraz daha uzamış oluyor. Bu semptomlar olduğunda hastaneye gidilmesi ve tanı konulması gerekiyor. Çünkü influenzanın hem aşısı hem de tedavisi var ve eğer evin içerisinde bir kişi hastaysa diğerleri için de önleyici tedavi veriyoruz. Aslında aşısı ve tedavisi olan bir enfeksiyon şu anda pik yaptı. Buna önlem almamız ve bunun için aslında biraz daha dikkatli davranıp akciğerlere inmesini engellememiz gerekiyor. Bu virüslerin hemen hepsi aslında aynı semptomlarla gidiyor yani aynı şekilde başlıyor. Burun akıntısı, ateş, bazen boğaz ağrısı, sinüslerde doluluk gibi üst solunum yolları belirtileriyle başlıyor. Buradaki temel nokta işte öksürük olması, alt solunum yollarına inmesi, ateşin uzaması gibi komplike bir hal alabiliyor.”