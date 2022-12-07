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  4. Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama

Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, kanser artışına dikkat çekti. Karaca'nın 2030 yılına dair sözleri ise tedirgin etti.

Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama - Resim: 1

Uzmanlara göre kanserden kaynaklı ölümler, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi. 

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Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama - Resim: 2

Kanser hastalığındaki artışın, endüstriyel ürünlerle beslenmek ve insan yaşamının uzamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

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Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama - Resim: 3

 Türkiye en sık görülen kanser türleri arasında kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri yer alıyor. 

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Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama - Resim: 4

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca'ya göre kanser hastalığında erken teşhis, tarama ve tedavi yöntemlerinde gelişme olmazsa hasta sayısının gelecek yıllarda artacağını belirtiyor.

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