Türkiye'deki kanser vakaları için korkutan açıklama
Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, kanser artışına dikkat çekti. Karaca'nın 2030 yılına dair sözleri ise tedirgin etti.
Uzmanlara göre kanserden kaynaklı ölümler, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi.
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Kanser hastalığındaki artışın, endüstriyel ürünlerle beslenmek ve insan yaşamının uzamasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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Türkiye en sık görülen kanser türleri arasında kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri yer alıyor.
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Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca'ya göre kanser hastalığında erken teşhis, tarama ve tedavi yöntemlerinde gelişme olmazsa hasta sayısının gelecek yıllarda artacağını belirtiyor.
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