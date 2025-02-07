Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor
Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu özellikle İstanbul’da son zamanlarda artan hava kirliliğinin kalp ve akciğer sağlığını ciddi şekilde etkilediğini ve buna bağlı ölümlerin yaşanabileceği uyarılarında bulundu.
Hava kirliliği, günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli çevresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına ve kadar geniş bir yelpazede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.
Ortalama bir erişkinin dakikada 5 litre hava soluduğunu ve bu durumun akciğerlerimizi sürekli olarak kirli havaya maruz bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde egzoz dumanlarının yoğunlaştığını ifade ediyor.
Bu kirleticiler arasında partiküler maddeler, nitrozoaminler ve kanserojen bileşiklerin bulunduğunu belirten Akkoyunlu, hava kirliliğinin astım ve KOAH gibi hastalıkları tetiklediğini, kalp yetmezliği olan bireylerde ise durumu ağırlaştırdığını söylüyor.