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Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu özellikle İstanbul’da son zamanlarda artan hava kirliliğinin kalp ve akciğer sağlığını ciddi şekilde etkilediğini ve buna bağlı ölümlerin yaşanabileceği uyarılarında bulundu.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor - Resim: 1

Hava kirliliği, günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli çevresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor - Resim: 2

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına ve kadar geniş bir yelpazede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

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Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor - Resim: 3

Ortalama bir erişkinin dakikada 5 litre hava soluduğunu ve bu durumun akciğerlerimizi sürekli olarak kirli havaya maruz bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde egzoz dumanlarının yoğunlaştığını ifade ediyor.

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Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki gizli görünmez tehlike artık görülüyor - Resim: 4

Bu kirleticiler arasında partiküler maddeler, nitrozoaminler ve kanserojen bileşiklerin bulunduğunu belirten Akkoyunlu, hava kirliliğinin astım ve KOAH gibi hastalıkları tetiklediğini, kalp yetmezliği olan bireylerde ise durumu ağırlaştırdığını söylüyor.

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