Türkiye'ye kış geldi, vaka sayısı patladı; uzman isim yeniden ''maske'' önerdi

Hastalığın hızla arttığı bir sürecin yaşandığını dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Şu an hasta sayılarının hızla arttığı bir süreç yaşamaktayız. Acil servislerde, bir önceki döneme göre başvuruların normalin çok üzerine çıktığı, özellikle çocuk hastalıkları polikliniklerinde yoğunlaşma görünmekte. Yataklı servisler bir önceki döneme göre bir yoğunluk artışı yaşamaktadır. Ciddi immün yetmezliği olan, solunum yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği gibi problemleri olan hastaların üzerine viral enfeksiyonların eklenmesiyle beraber bu tabloları ağırlaştırarak solunum yetmezliğiyle beraber yoğun bakıma yatışlara, hatta kişinin hayatını tehdit eden klinik tablolara sebebiyet verebilmektedir" diye konuştu.