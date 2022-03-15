Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı!
Sağlık için günde 10 bin adım efsanesi çürüten yeni araştırmaya göre özellikle 60 yaşın üstündekiler için 6 ila 8 bin adımın yeterli olduğunu ortaya çıkardı.
Amerikalı araştırmacılar her gün 6 bin ila 8 bin adım atmanın 60 yaş üzeri için ölüm riskini yüzde 54 azalttığını ortaya çıkarırken, 8 binden fazla adımın herhangi bir ek faydasının olmadığını ileri sürdüler.
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Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bir ekip, dört kıtadan yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 çalışmadan elde edilen bulguları gözden geçirdi.
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Çalışma, 60 yaşın altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmek için her gün en az 8 bin adım atmayı hedeflemesi gerektiğini buldu.
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Ancak araştırma, günlük toplam adım sayısının ötesinde, yürüme hızı ile kesin bir ilişki bulamadı.
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