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  4. Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı!

Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı!

Sağlık için günde 10 bin adım efsanesi çürüten yeni araştırmaya göre özellikle 60 yaşın üstündekiler için 6 ila 8 bin adımın yeterli olduğunu ortaya çıkardı.

Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı! - Resim: 1

Amerikalı araştırmacılar her gün 6 bin ila 8 bin adım atmanın 60 yaş üzeri için ölüm riskini yüzde 54 azalttığını ortaya çıkarırken, 8 binden fazla adımın herhangi bir ek faydasının olmadığını ileri sürdüler.

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Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı! - Resim: 2

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden bir ekip, dört kıtadan yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 çalışmadan elde edilen bulguları gözden geçirdi. 

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Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı! - Resim: 3

Çalışma, 60 yaşın altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmek için her gün en az 8 bin adım atmayı hedeflemesi gerektiğini buldu. 

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Üzgünüz! 10 bin adım efsanesi çöktü, tembeller kazandı! - Resim: 4

Ancak araştırma, günlük toplam adım sayısının ötesinde, yürüme hızı ile kesin bir ilişki bulamadı.

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