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Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!

En yaygın ve korkulan hastalıklardan biri olan kanserden korunmak için yapılması gerekenler merak edilirken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kanser riskini azaltacak 10 önemli öneriyi paylaştı.

Kaynak: CNN Türk
Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kanser riskini azaltacak 10 önemli öneriyi paylaştı. Peki hangi önlemler kansere karşı kalkan oluyor? İşte o öneriler...

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Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! - Resim: 2

GÜNEŞLENİN:

D vitamini depoluyor.

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Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! - Resim: 3

SARIMSAK YİYİN:

Allisin zengini yapıyor.

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Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! - Resim: 4

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Kurkumin ile güçlendiriyor.

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