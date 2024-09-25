Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!
En yaygın ve korkulan hastalıklardan biri olan kanserden korunmak için yapılması gerekenler merak edilirken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kanser riskini azaltacak 10 önemli öneriyi paylaştı.
Kaynak: CNN Türk
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kanser riskini azaltacak 10 önemli öneriyi paylaştı. Peki hangi önlemler kansere karşı kalkan oluyor? İşte o öneriler...
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GÜNEŞLENİN:
D vitamini depoluyor.
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SARIMSAK YİYİN:
Allisin zengini yapıyor.
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ZERDEÇALE YÜKLENİN:
Kurkumin ile güçlendiriyor.
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