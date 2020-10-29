  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ekim 2020 16:38

Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Dünya İnme Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, inmenin Covid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü olduğunu söyledi.

Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İnme, halen yaşadığımız Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü." dedi.

1/ 6
Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, "İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19'a göre, 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." ifadelerini kullandı.

2/ 6
Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

Türk Nöroloji Derneğinden, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu bildirdi.

3/ 6
Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

"Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor. İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." dedi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM