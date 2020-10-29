Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Dünya İnme Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, inmenin Covid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "İnme, halen yaşadığımız Kovid-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü." dedi.
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, "İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19'a göre, 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." ifadelerini kullandı.
Türk Nöroloji Derneğinden, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu bildirdi.