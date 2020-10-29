Uzman isim açıkladı! İnme, koronavirüse göre 10 kat daha öldürücü

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, "İnme, halen yaşamakta olduğumuz Kovid-19'a göre, 10 kat daha öldürücü ve önlenebilir bir hastalık." ifadelerini kullandı.



