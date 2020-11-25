Uzman isim açıkladı: İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik!

Her iki hastalığın birlikte görülmesi, Kovid-19’un daha ağır seyretmesine neden olacağından, grip ve Kovid-19’u aynı anda alma olasılığınızı azaltmak için grip aşısı yaptırmalısınız. Aşı sizi Kovid-19’a karşı korumaz. Ancak hastalanırsanız bağışıklık sisteminizin gripten korunmasına yardımcı olur. Ateş veya başka herhangi bir semptom da hissederseniz Kovid-19 testi yaptırmalı ayrıca doktorunuzu da aramalısınız. Kovid-19 ve grip semptomları çok benzer olduğundan doktorunuza ayrıca grip testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini de sormalısınız."