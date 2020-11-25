Uzman isim açıkladı: İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik!
Kış aylarının gelmesi ile birlikte grip vakalarında artış yaşanırken Prof. Dr. Salih Emri, grip ile koronavirüs arasındaki farkları anlattı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, "Grip ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aynı anda olabilirsiniz. Böyle bir durum, Kovid-19’un daha ağır seyretmesine neden olacağından, grip ve Kovid-19’u aynı anda alma olasılığınızı azaltmak için grip aşısı yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.
Mevsimsel gripte, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı olabildiğini ifade eden Emri, "Belirgin olan eklem ve kas ağrılarıyla ağır seyreder. Genellikle akciğere kadar inmediği, üst solunum yolunda kaldığı bilinir. Akciğerde olmadığı için de zatürreye neden olmaz. Kuru öksürük olabilir ama en önemli şey gerçekten yüksek ateş olması ve hastayı yatağa düşürmesidir." ifadelerini kullandı.
Kovid-19’un başında da aynı grip belirtileri gibi kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı yaşandığına dikkati çeken Emri, şunları kaydetti:
"Kovid-19’un farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Akciğere indiğinde de en önemlisi her iki akciğerimizi de kısa sürede etkileyen zatürreye neden olması ve hastaneye yatış gerekliliği. En önemli farkı bu. Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte, tat ve koku problemleri Kovid-19’da ayırıcı özellik olarak tanımlanabilir.
Her iki hastalığın birlikte görülmesi, Kovid-19’un daha ağır seyretmesine neden olacağından, grip ve Kovid-19’u aynı anda alma olasılığınızı azaltmak için grip aşısı yaptırmalısınız. Aşı sizi Kovid-19’a karşı korumaz. Ancak hastalanırsanız bağışıklık sisteminizin gripten korunmasına yardımcı olur. Ateş veya başka herhangi bir semptom da hissederseniz Kovid-19 testi yaptırmalı ayrıca doktorunuzu da aramalısınız. Kovid-19 ve grip semptomları çok benzer olduğundan doktorunuza ayrıca grip testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini de sormalısınız."